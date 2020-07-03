İşte Temmuz zammı sonrası mesleğe göre memur maaşları en düşük rakama bakın
TÜRKİYE İstatistik Kurumu son dakika Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Ve nihayet memur ve emeklinin maaşlarındaki Temmuz zammı oranı belli oldu. İşte son durumda mesleğe göre maaşlar...
Ülkemizde milyonlarca vatandaşın nefesini tutup beklediği son dakika haberi geldi. Memur, memur emeklisi, Bağkur ve SSK emeklisinin yılın 2. yarısında alacağı zam oranını belirleyecek enflasyon rakamları az önce TÜİK tarafından açıklandı. Böylece memur, sözleşmeli personel ve emeklilerin merakla beklediği enflasyon farkı netleşti. İşte en düşük memur ve memur işçisi, esnaf ve çiftçi emeklisi maaşları... Ayrıca eski ve yeni karşılaştırmalı mesleğe göre maaşları haberimizde derledik...
Enflasyon Ocak ayında yüzde 1,35, Şubat ayında yüzde 0,35, Mart ayında yüzde 0,57, Nisan ayında yüzde 0,85, Mayıs ayında yüzde 1,36, Haziran'da ise yüzde 1,13 arttı. 6 aylık enflasyon yüzde 5,75 oldu. Memurlar, 2019'un ilk 6 ayında yüzde 1,01, ikinci altı ayında da yüzde 1,49 enflasyon farkı almıştı.
Memurların enflasyon zammı netleşti
2020 yılı için açıklanan ilk 6 ayın rakamlarına göre enflasyon yüzde 5,75 artmış durumda. Memurlar 2020'nin ilk altı ayı için yüzde 4 zam aldı. 2. altı ayı için de yüzde 4 zam alacak. Memur ve emekliler yüzde 1,75'te enflasyon farkı alacak.
En düşük memura 207 TL zam
Halen 3 bin 605 lira olan en düşük memurun maaşı yüzde 4 toplu sözleşme zammı ve 1.75 puanlık enflasyon farkıyla birlikte toplam yüzde 5.75 zamlanarak 3 bin 812 TL oldu.