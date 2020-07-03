İşte Temmuz zammı sonrası mesleğe göre memur maaşları en düşük rakama bakın

Ülkemizde milyonlarca vatandaşın nefesini tutup beklediği son dakika haberi geldi. Memur, memur emeklisi, Bağkur ve SSK emeklisinin yılın 2. yarısında alacağı zam oranını belirleyecek enflasyon rakamları az önce TÜİK tarafından açıklandı. Böylece memur, sözleşmeli personel ve emeklilerin merakla beklediği enflasyon farkı netleşti. İşte en düşük memur ve memur işçisi, esnaf ve çiftçi emeklisi maaşları... Ayrıca eski ve yeni karşılaştırmalı mesleğe göre maaşları haberimizde derledik...