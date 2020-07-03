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Diyarbakır'da 14 günde 3 ton esrar ve 28 milyon kök Hint keneviri ele geçirildi

Anadolu Ajansı

DİYARBAKIR'da son 14 günde 3 ton 76 kilogram esrar ve 28 milyon 625 bin 310 kök Hint keneviri ele geçirildiği bildirildi.

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Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, kentte son 14 günde 3 ton 76 kilogram esrar ve 28 milyon 625 bin 310 kök Hint keneviri ele geçirildiğini açıkladı.

Vali Karaloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, terörün finans kaynağına büyük darbe vurulduğunu belirtti.

Son 14 günde Lice, Hani ve Kocaköy ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 3 ton 76 kilogram esrar ve 28 milyon 625 bin 310 kök Hint keneviri ele geçirildiğini bildiren Karaloğlu, "Jandarmamızı tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

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