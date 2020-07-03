Otomotiv pazarında son 30 senenin en düşük seviyeleri

ALMANYA’da haziran otomobil satışları geçen yıla göre yüzde 40 azalarak 1989’dan beri en düşük seviyeye geriledi.

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Almanyada otomobil kayıt işlemlerinin haziran ayında yüzde 40 düşmesiyle Avrupa’nın en büyük otomobil pazarı 30 senenin en düşük seviyelerine ulaştı.

Yüzde 40 azaldı

Tagesspiegel’in haberine göre, 'International Carmakers’ Association’ın rakamlarına göre haziranda 220,000 yeni otomobil kayıtlara geçti. Bu oran 2019 Haziran rakamlarıyla karşılaştırıldığında yüzde 40 daha düşük bir seviyeyi işaret ediyor.

Koronavirüsün sektöre etkileri

Koronavirüs krizinin ve aylar süren sokağa çıkma yasaklarının etkisi rakamlarda daha net görülmeye başlanmasıyla sektöre etkileri de daha iyi anlaşılıyor. Bununla beraber sektörü etkileyen bir diğer önemli olay ise hibrit ve elektrikli araçlara geçiş kararıyla birlikte karbon salınımı skandallarının patlak vermesi oldu.

“En son bu kadar az otomobil satıldığında yıl 1989’du”

Tüm yıl için satış beklentilerinin, 2019’a göre yüzde 20 düşerek, 2,8 milyon araç olduğunu söyleyen ICA başkanı Reinhard Zirpel “En son bu kadar az otomobil satıldığında yıl 1989’du” diye de ekledi.

Fakat bu tahminin bile şu an için iyimser olduğunu belirten Zirpel yüzde 20 tahminine ulaşılabilmesi için gerçekten çok güçlü bir toparlanmanın gerekli olduğunu belirtti.