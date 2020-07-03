Uluslararası piyasalar! Dolar ve hisseler yön arıyor

Uluslararası piyasalar, iyileşen ekonomik veriler ile koronavirüste ikinci dalga endişeleri arasında sıkıştı.

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ABD ve Avrupa endeks vadeli kontratları Cuma günü yatay seyrederken, küresel hisse senetleri, iyileşen ekonomik verilerin ABD'de koronavirüs vaka sayısındaki hızlanmaya ağır basması ile birlikte son bir ayın en iyi haftalık kazancına yöneldi.

Piyasalardaki son gelişmeler

Bloomberg'de yer alan verilere göre, Standard & Poor's 500 (S&P 500) endeks vadeli kontratları, spot endeksin dün ABD'de beklenenden daha iyi çıkan istihdam verisi sonrası yükselmesinin ardından fazla değişmedi.

ABD'den Çin'e, imalat sektörü verileri de bu hafta umut verici işaretler verirken, ABD'nin bazı eyaletlerinde rekor sayıda koronavirüs vaka sayısı ekonomik görünüm için olumsuzdu.

Ham petrol Cuma günü düşerken, Asya hisseleri yükseldi. Dolar yatay seyretti ve üst üste ikinci haftayı da düşüşle geçmeye yöneldi.