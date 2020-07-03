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Kocaeli'de küçük kız çocuğunun feci ölümü

Anadolu Ajansı

KOCAELİ'de dördüncü kattaki evinde korkuluğu yerinden çıkan balkondan düşen 2,5 yaşındaki Esila Deniz Ay, hayatını kaybetti.

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Alınan bilgiye göre olay, Gebze ilçesinin Arapçesme Mahallesi Namık Kemal Caddesi'nde meydana geldi.

4 katlı apartmanın son katında "Fransız balkon" diye tabir edilen balkonun korkuluklarının yerinden çıkması üzerine 2,5 yaşındaki Esila Deniz Ay, zemine düştü.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan Ay, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Öte yandan Ay'ın yakınları hastanede sinir krizi geçirdi.

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