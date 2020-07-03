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Danıştay Savcısı açıkladı! Ayasofya'da karar Cumhurbaşkanlığı'nda

Ayasofya’nın müzeye çevrildiği 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu’nun iptali istemiyle Danıştay’da görülen davanın dünkü duruşması 15 dakika sürdü, savcı “İşlem hukuka uygundur. Ayasofya’nın açılması Cumhurbaşkanlığı’nın takdirinde” dedi.

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Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği’nin 2016’da yaptığı başvuru dün Danıştay 10. Dairesi’nde ele alındı. Kararın iki hafta içinde açıklanması bekleniyor. Dün saat 09.45’te başlayan duruşma yaklaşık 15 dakika sürdü.

Hürriyet’ten Oya Armutçu’nun haberine göre, davacı Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği’nin Başkanı İsmail Kandemir, dernek avukatı Selami Karaman ve Cumhurbaşkanlığı avukatı katıldı.

Danıştay 10. Dairesi Başkanı Yılmaz Akçil, önce Karaman’a söz verdi.

''İmzanın da Atatürk’e ait olmadığını düşünüyoruz”

Ayasofya’nın müzeye dönüştürülmesine dair Bakanlar Kurulu kararının hukuka aykırı olduğunu savunan Karaman, iptalini istedi. Karaman ”Bakanlar Kurulu kararındaki imzanın da Atatürk’e ait olmadığını düşünüyoruz” dedi.

Dernek Başkanı İsmail Kandemir ise Ayasofya’nın müzeye dönüştürülmesinin ‘mülkiyet hakkına’ aykırı olduğunu öne sürdü.

'Cumhurbaşkanlığı’nın takdirindedir'

Danıştay savcısı ise şu görüşü dile getirdi: “Ayasofya hakkındaki karar geçmişte Bakanlar Kurulu’nca alınmıştır. Eski mevzuata göre işlem tesis edilmiştir. O tarih itibarıyla işlem hukuka uygundur. Ayasofya’yı açmak Cumhurbaşkanlığı’nın takdirindedir, bu nedenle davanın reddi gerekir.”

Savcı, farklı yerlerde de Atatürk’ün aynı imzasının kullanıldığını söyledi.

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