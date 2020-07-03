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Kütahya'da 2 çocuğunun annesini boğarak öldürmek istedi polis kurtardı

İhlas Haber Ajansı

KÜTAHYA'da eşine sürekli şiddet uyguladığı belirtilen 'Adam', eşinin boğazına sarıldı. Evden gelen sesler üzerine yapılan ihbarla devreye giren ekipler, kadını kurtararak cani kocayı gözaltına aldı.

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Edinilen bilgiye göre, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne, Meydan Mahallesi Behdioğlu Sokak'taki bir apartmanın dairesinden imdat çığlıkları geldiği ihbarı yapıldı.

Polis savcılık izniyle içeri girdi 

Kısa sürede olay yerine intikal eden ekipler, kapıyı defalarca çalmasına rağmen kapı açılmadı. Bunun üzerine nöbetçi savcı da bilgilendirilerek olay yerine çilingir çağrıldı. Kapının açılmasıyla polise mukavemet gösteren kişi yere yatırılarak kelepçelendi.

Boğazındaki darp izleri dikkat çekti

Polis, odaya kilitlenen 36 yaşındaki 2 çocuk annesi Kübra Kavak'ı kurtararak tedavi için ambulansa götürdü. Kavak'ın yüzü ve boğazındaki şiddet izleri kameralara böyle yansıdı.

"Aniden boğazıma sarıldı"

Eşi M.H.K. (38) ile 16 yıllık evli olduğunu belirten Küba Kavak, "Eşim bana sürekli şiddet uyguluyor. Aniden boğazıma sarıldı. Sürekli alkol alıyor. Her gün bana şiddet uyguluyor" dedi.

Kübra Kavak, evlatları 8 yaşındaki Esma Nur ve 10 yaşındaki Cemal Emir ile birlikte ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Esnaf olduğunu söyleyen koca M.H.K. gözaltına alındı.

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