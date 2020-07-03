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HABER /  POLİTİKA

Melih Gökçek CHP'li Mehmet Bekaroğlu'na Amerikalı kadınla sır görüşmesini sordu

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek sosyal medya hesabından CHP Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun istihbarata çalıştığı söylenen Amerikalı bir kadınla yaptığı sır telgraf görüşmesini gündeme getirdi.

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Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek sosyal medya hesabından CHP Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun WikiLeaks'ta yer alan bazı bilgileri paylaştı.

İstihbarata çalışan bir isim mi?

WikiLeaks kaynaklarına göre Bekaroğlu, 2007 yılında Hrant Dink suikastı ile alakalı Janice G. Weiner ile görüştüğünü yazan Gökçek, bu ismin  Bu hanım CIA ve NSC gibi amerikan istihbarat kurumlarına haber sızdıran bir şahıs olduğunu söyledi.

Bekaroğlu'ndan ses yok

Gökçek'in paylaşımlarına Bekaroğlu'ndan henüz yanıt vermemesi dikkat çekti. Gökçek, bugün attığı tweetlerinde "Mehmet Bekaroğlu herkes cevap bekliyor", "Hadi Bekaroğlu kıpırda" paylaşımlarında bulundu.

İşte Gökçek'in WikiLeaks belgelerine dayandırarak sosyal medyadan paylaştığı o belgeler ve iletiler:

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