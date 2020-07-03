Altına hücum! Üst üste dördüncü haftalık kazancına hazırlanıyor

Piyasalar, koronavirüs salgınına ilişkin endişelerden dolayı güvenli liman altına yöneliyor. Altında fiyatlar, risk algısından faydalanıyor.

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Altın fiyatları, koronavirüs vaka sayılarının yeniden sert bir şekilde artmasının ABD'de beklenenden daha iyi gelen istihdam verilerine ağır basması ile birlikte üst üste dördüncü haftayı da kazançla geçmeye yöneldi.

Teksas eyaleti, ikinci en büyük günlük vaka sayısını açıklamasının ardından tutumunu değiştirdi ve halka maske takma zorunluluğu getirdi. Öte yandan, Florida eyaletinin en büyük yerleşim birimi Miami-Dade sokağa çıkma yasağı uygulayacak. Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Ulusal Enstitüsü Direktörü Anthony Fauci, koronavirüsün daha kolay yayılmasına yol açan bir mutasyon geçirdiğine ilişkin işaretler olduğunu kaydetti.

ABD'de Perşembe günü açıklanan aylık istihdam raporu ve haftalık işsizlik maaşı başvuruları verileri ekonominin birbirine ile zıt resmini verdi. Aylık istihdam verisi, eyalet ekonomilerinin yeniden açılması ile birlikte olumlu bir tablo işaret ederken, diğer veri, virüsün yayılması ile birlikte bu eyaletlerden bazılarının yeniden açılma planlarını askıya alması ya da tersine çevirmesinin olumsuz etkilerini gösterdi. ABD piyasaları bugün tatil nedeniyle kapalı.

Küresel piyasalar

Spot altın fazla değişmeyerek Singapur saati ile 12:00'de ons başına 1,775.74 dolarda kaldı ve bu hafta yüzde 0.3 yükseldi. Fiyatlar Çarşamba günü 1,789.28 dolar ile Ekim 2012'den beri en yüksek seviyesini gördü.

Vadeli altın kontraları, Çarşamba günü ons başına 1,807.70 dolar ile Eylül 2011'den beri en yüksek seviyesini gördükten sonra yüzde 0.1 düşerek 1,787.60 dolara indi.

Diğer değerli metallerden, spot gümüş yüzde 0.3 değer kazanırken, platin yüzde 0.5 ve paladyum yüzde 0.1 prim yaptı.

Bloomberg Dolar Spot Endeksi yatay seyretti.

Commonwealth Bank of Australia analisti Vivek Dhar, hazırladığı notta, "Güvenli liman talebi, artan piyasa riskinin altına yönelik daha güçlü bir talebe yol açabilecek olmasından dolayı altın fiyatları için önemli bir destekleyici konumunda," dedi ve "ABD'de Kovid-19 vakalarındaki sert artışlar ve Fed'den ilave destek beklentisi, altının 1,800 doların üzerinde seyretmesine ve hatta 2,000 dolar seviyesini zorlamasına yol açabilir" değerlendirmesinde buludu.

Piyasada izlenecek önemli olaylar şöyle;

- ABD Senatosu, Hong Kong'da muhalefeti susturmaya yönelik hareketlere karışan Çinli yetkililere uygulanacak yaptırımları onayladı.

- Dünyanın en büyük hedge fonu kurucusu Bridgewater Associates'ten Ray Dalio'ya göre, son merkez bankası hareketlerinin ardından sermaye piyasaları artık "serbest" değil. Dalio ayrıca yatırımcıların hisse senetleri ve altını, negatif faizlerden ve merkez bankalarının para basacak olmalarından dolayı tahvil ve nakite tercih etmeleri tavsiyesinde bulundu.

- Altın piyasasında Mart ayında, küresel pandeminin fiziki altın ticaret rotalarını olumsuz etkilemesinden dolayı meydana gelen kaos diğer değerli metallerde yayılıyor. Bunun sonucu, gümüş ve platin için fiyat uyumsuzlukları ve Borsa stoklarında artış meydana geldi.

- Altın destekli borsa fonlarındaki (ETF) altın varlıkları artışını 15'inci haftaya taşıyarak 2010'dan beri en uzun haftalık yükseliş serisini gerçekleştirmeye yöneldi.