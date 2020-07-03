Milli Emlak’a operasyon düzenlendi! İmha etmeleri gerekirken satmışlar

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Milli Emlak'a operasyon düzenledi. İmha edilmesi gereken kaçak cep telefonu, saat, akaryakıt gibi ürünleri usulsüz olarak sattıkları belirtilen 1'i şube müdürü olmak üzere 12 kişi gözaltına alındı.

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İstanbul’daki Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi’ne imha edilmek üzere teslim edilen bazı malzemelerin usulsüz olarak satıldığını belirlenmesi üzerine polis ekipleri düğmeye bastı.

1'i şube müdürü 12 kişi gözaltına alındı

Yapılan teknik ve fiziki takip sonrası yediemin hizmeti veren üç depoya operasyon düzenlendi. Baskında aralarında Milli Emlak'ta müdür olarak görevli 1 kişinin de yer aldığı 12 kişi gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda iki tabanca ve 24 mermi ele geçirildi.

İmha etmeleri gerekirken satmışlar

Şüphelilerin; güvenlik birimlerince ele geçirilen ve imha edilmesi için Milli Emlak’a teslim edilen akaryakıt, cep telefonu, saat gibi kaçak ürünleri bazı firmalara sattıkları iddia ediliyor.