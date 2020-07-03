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2020'nin ilk 6 ayında 562 terörist etkisiz hale getirildi

Anadolu Ajansı

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, "2020'nin ilk 6 ayında 562 terörist etkisiz hale getirilmiştir" dedi.

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İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, haziranda 6'sı turuncu, 3'ü gri kategoride aranan toplam 128 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. 

Çataklı yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; "Kırsaldaki terörist sayısının 400'lü rakamlara indiği bu dönemde elde ettiğimiz bu sonuç, terörle mücadeledeki kararlılığımızı gösteriyor. 2020'nin ilk 6 ayında 562 terörist etkisiz hale getirilmiştir."

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