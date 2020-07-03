Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile ailesine hakaret eden 1 kişi Erzurum'da tutuklandı
ERZURUM’da sosyal medya üzerinden Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’a ve ailesine çirkince hakaret eden 1 kişi tutuklandı.Abone ol
Erzurum’da F.K. isimli şahıs, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’a ve ailesine sosyal medya üzerinden hakaret etti.
Paylaşımı üzerine gözaltına alınan F.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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