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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile ailesine hakaret eden 1 kişi Erzurum'da tutuklandı

İhlas Haber Ajansı

ERZURUM’da sosyal medya üzerinden Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’a ve ailesine çirkince hakaret eden 1 kişi tutuklandı.

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Erzurum’da F.K. isimli şahıs, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’a ve ailesine sosyal medya üzerinden hakaret etti.

Paylaşımı üzerine gözaltına alınan F.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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