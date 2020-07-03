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TÜGVA'dan Ayasofya'nın ibadete açılması için imza kampanyası

Anadolu Ajansı

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), Ayasofya'nın cami statüsüne geçmesi için sosyal medyadan imza kampanyası başlattı.

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TÜGVA'dan yapılan açıklamaya göre, 1934'te Bakanlar Kurulu kararı ile müzeye dönüştürülen Ayasofya ile ilgili Danıştay 10. dairesine açılan davanın duruşması sona erdi. Danıştay, Ayasofya ile ilgili kararını 15 gün içerisinde açıklayacağını bildirdi. 

Bu kapsamda TÜGVA, yıllardır özlemi çekilen, bir çağı değiştiren Fatih Sultan Mehmet'in emaneti Ayasofya'nın secdeye hasretini bitirecek karar için sosyal medya hesaplarından imza kampanyası başlattı.

TÜGVA, dün sosyal medya hesaplarından "#ilmekilmekAyasofya" etiketiyle herkesi kampanyaya davet etti. Twitter'da gündem olan kampanyaya siyasetçiler, akademisyenler ve STK başkanları başta olmak üzere 500 bin vatandaştan destek geldi.

Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği'nin Ayasofya'nın müzeden camiye dönüştürülmesi için yaptığı başvuruya destek olmak için imza kampanyası başlatan TÜGVA, en kısada sürede müzenin camiye dönüştürülmesini istiyor.

Ayasofya'nın cami statüsüne geçmesi için destek vermek isteyenler, "http://sevdamizidokuyoruz.com/" adresinden ad ve soyad ile imza kampanyasına katılabiliyor.

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