Fransızlar yazdı! Moussa Wague Fenerbahçe2ye geliyor

Fransız medyası, Fenerbahçe’nin Moussa Wagué transferinde ısrarcı olduğunu, Senegalli oyuncunun da Barcelona planlarında yer almadığı gerekçesiyle kariyerine Türkiye’de devam edebileceğini yazdı.

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Isla ile yolların ayrılmasın ardından yeni sezon için sağ bek arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Barcelona’nın 21 yaşındaki futbolcusu Moussa Wagué için görüşmelerini sürdürüyor.

Kariyerine Türkiye’de devam edecek

Fransız basını, Fenerbahçe’nin Moussa Wagué transferinde ısrarcı olduğunu, Senegalli oyuncunun da Barcelona planlarında yer almadığı gerekçesiyle kariyerine Türkiye’de devam edebileceğini yazdı. Katalanların 2023’e kadar sözleşmesi bulunan genç oyuncuyu kiralayabileceği belirtildi.

Hücum özeliği yüksek

Kısa süre içinde transferin netlik kazanması bekleniyor. Hücum özellikleri ile ön plana çıkan bir sağ bek olan Wague yüksek sürati ve güçlü fiziği ile tanınıyor.

Piyasa değeri 6 milyon euro

Transfermarket verilerine göre oyuncunun piyasa değeri 6 milyon 700 bin euro. Nice forması altında bu sezon 8 maçta 377 dakika sahada kalan Wague, 2 asist yaparak takımına katkı sağladı.