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Konya'da iki hükümlü şahıs polisin operasyonuyla yakalandı

Anadolu Ajansı

KONYA'da kasten öldürme ve hırsızlık'tan aranan iki hükümlü polis operasyonuyla yakalandı. Şüphelilerden biri şans oyunu oynadığı binada yakalanırken bir diğeri de kaldığı evde yatağın altına saklanırken bulundu...

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İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, mahkeme kararlarının infaz edilebilmesi amacıyla kentte kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülere yönelik operasyon düzenledi.

13 yıl kesinleşmiş cezası vardı

Yürütülen çalışma kapsamında "kasten öldürme" suçundan 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.M, şans oyunu oynadığı binada gözaltına alındı.

Kağıt toplayıcılığı bahanesiyle evlerden hırsızlık yaptığı ve bu suçtan kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan Z.G. ise kaldığı eve yapılan baskında yatağın altında saklanırken yakalandı.

İki hükümlü de emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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