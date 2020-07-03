BIST 116.859
DOLAR 6,85
EURO 7,70
ALTIN 391,43
HABER /  GÜNCEL

Kıyamet gününde Allah'ın yüzüne bakmayacağı 3 büyük günah nedir?

Kıyamet gününde Allah'ın yüzüne bakmayacağı kişiler ve büyük suçları nelerdir? Kıyamet günü Allahu Teala üç sınıf insanın yüzüne dahi bakmayacak ve onlarla konuşmayacaktır. İşte o üç sınıf insan:

Abone ol

Kıyamet gününde hesap vakti gelince Allah'ın yüzüne bakmayacağı 3 insan tipi vardır...

İkram ve ihsânı başa kakmak, sadece yapılan hayrın boşa gitmesiyle kalmaz, Allâh’ın gazabını da celbeder. Nitekim Peygamber Efendimiz -sallâllahu aleyhi ve sellem- bir defasında arka arkaya tam üç kez:

“–Üç kişi vardır ki, kıyâmet günü Allah onlarla konuşmayacak, onlara bakmayacak ve onları temize çıkarmayacaktır. Onlar için acı bir azap vardır.” buyurdular.

Ebû Zer -radıyallahu anh- :

“–Adları batsın, umduklarına ermesinler ve hüsrâna uğrasınlar! Kimlerdir bunlar yâ Rasûlallâh?” diye sordu.

Peygamber Efendimiz  -sallâllahu aleyhi ve sellem- :

“–Elbisesini (kibir ve gururundan dolayı kurula kurula) sürüyen, yalan yeminle malını pazarlayan ve verdiğini başa kakan!” buyurdular. (Müslim, Îman, 171)

Görüldüğü üzere, ardından başa kakma ve mihnet gelen riyâkârca infaklar, kulu sevap yerine azâba dûçâr eden ağır cürümlerdendir. Çünkü kalpler, nazargâh-ı ilâhîdir. İncitilmeye gelmez.

Hazret-i Ali -radıyallâhu anh- buyurur:

“Kendini beğenme! Yüzüne karşı seni övenlere îtibâr etme! Yaptığın iyilikleri insanların başına kakma, yaptığın işleri büyütme, verdiğin sözden dönme!

Başa kakmak, iyiliği bitirir; mübalâğa, hakîkati söndürür; sözünde durmamak ise Hâlık’ın da halkın da nefretini celbeder.”

 (İslâm ve ihsan)

SON DAKİKA HABERLERİ
Kanser hastalığından kurtulan gencin ölüm nedeni akciğer enfeksiyonu çıktı
Prof. Mehmet Ceyhan'dan bu rakamlarla okullar açılır mı sorusuna flaş yanıt
Milli Emlak’a operasyon düzenlendi! İmha etmeleri gerekirken satmışlar
Memur ve emekli maaşlarını belirleyecek olan Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı
Danıştay Savcısı açıkladı! Ayasofya'da karar Cumhurbaşkanlığı'nda
TESK'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a esnafın 11 maddelik talebini içeren mektup!
ÖNCEKİ HABERLER
Konya'da iki hükümlü şahıs polisin operasyonuyla yakalandı
Formasyon ne demek kaldırıldı mı? Formasyon alanlar ne olacak?
Eski savcıdan FETÖ hakkında çarpıcı itiraflar! Yargıdaki kirli hesapları bir bir anlattı
Tekirdağ'da yaşlı adamın yaralandığı kaza 'Geliyorum' dedi
Cuma günü okunacak dilek ve hacet duaları
Cuma duası kısa nasıl okunur Türkçe cuma duası saati
Yorumlar