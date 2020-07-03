Bay Yanlış'taki Özgür'ün evi gerçekte kimin evi, nerede?

FOX TV'nin yeni yaz bombası Bay Yanlış 1. bölümü ile seyircisiyle buluştu. Başrolünde son günlerin olaylı oyuncusu Can Yaman ve Özge Gürel'in olduğu dizi sosyal medyanında gündemi oldu. Dizinin Özgür'ün oturduğu ev ise en çok merak edilen konu oldu. Bakın Bay Yanlış Özgür'ün oturduğu ev hangi ünlünün çıktı! Fiyatı ise servet değerinde!

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FOX'un yeni yaz dizisi Bay Yanlış ilk bölümü ile cuma akşamı seyircisiyle buluştu. Senaryosunda yaz dizilerinde olan birçok klişeyi barındıran Bay Yanlış reyting listesinde kanalın da yüzünü güldürmeyi başardı. Dizinin senaryosu, oyuncu kadrosu kadar başrol karakterlerden olan Özgür'ün (Can Yaman) oturduğu ev merak konusu oldu. Değeri 1 milyon 250 bin dolar olan dubleks ev bakın hangi ünlünün çıktı.

Zengin ancak salaş bir hayat süren, aşka inanmayan restoran bar sahibi Özgür ile artık yanlış ilişkilerden yorulmuş ve düzgün bir ilişki yaşayıp, evlenmeye kararlı olan Ezgi'nin romantik komedi tadındaki hikayesini anlatan dizi 1. bölümü ile büyük beğeni aldı.

Bay Yanlış dizisindeki evin gerçek sahibi ise sanat dünyasından, güçlü sesi ile tanıdığımız bir isim; Linet çıktı. Linet sahibi olduğu bu dublesk ev için tam 1 milyon 250 bin dolar ödedi.

Linet'i takip edenler dizideki evi hemen tanıdı. İnstagram hesabını aktif kullanan isimlerden biri olan Linet sık sık evinin ve içinde havuz bulunan terasının fotoğraflarını takipçileriyle paylaşıyor.

Servet değerinde olan bu daire 18. katta yer alıyor. Manzarası ise parasının hakkını veriyor. Evin terasından Adalar ve Kadıköy Yakası manzarası da görülüyor.

Evini Bay Yanlış dizisi için Gold Yapım'a kiralayan Linet'in yapımcıdan evi için kaç para aldığı ise sır gibi saklanıyor.