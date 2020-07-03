Bay Yanlış'taki Özgür'ün evi bakın hangi ünlü sanatçının çıktı!

FOX'un yeni yaz dizisi Bay Yanlış ilk bölümü ile cuma akşamı seyircisiyle buluştu. Senaryosunda yaz dizilerinde olan birçok klişeyi barındıran Bay Yanlış reyting listesinde kanalın da yüzünü güldürmeyi başardı. Dizinin senaryosu, oyuncu kadrosu kadar başrol karakterlerden olan Özgür'ün (Can Yaman) oturduğu ev merak konusu oldu. Değeri 1 milyon 250 bin dolar olan dubleks ev bakın hangi ünlünün çıktı.