BIST 116.773
DOLAR 6,86
EURO 7,73
ALTIN 391,24
HABER /  SPOR

Medipol Başakşehir Berkay Özcan'ı resmen açıkladı!

Medipol Başakşehir, sezon başında Hamburg'dan kiralanan Berkay Özcan'ın satın alma opsiyonunu kullanarak bonservisini aldı.

Abone ol

İstanbul temsilcisi, 22 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 4 yıllık sözleşme imzaladığını resmen açıkladı.

Kulüpten yapılan transfer açıklaması şu şekilde:

2019-2020 sezonu başında Hamburg Kulübü’nden satın alma opsiyonuyla kiraladığımız Berkay Özcan’ın satın alma opsiyonu kullanılmıştır.

Türkiye Ümit ve A Milli Takımımız’da da oynayan başarılı futbolcumuz, 2023-2024 sezonu sonuna dek turuncu lacivertli formamızı giymeye devam edecektir. Başakşehir ailesinin değerli bir ferdi olarak kariyerini sürdürecek olan Berkay Özcan’a başarılar diliyoruz.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Ozan Güven için rol arkadaşları bakın neler söyledi Deniz Bulutsuz'u 1 saat dövdü! Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Kanser hastalığından kurtulan gencin ölüm nedeni akciğer enfeksiyonu çıktı
Prof. Mehmet Ceyhan'dan bu rakamlarla okullar açılır mı sorusuna flaş yanıt
Milli Emlak’a operasyon düzenlendi! İmha etmeleri gerekirken satmışlar
Memur ve emekli maaşlarını belirleyecek olan Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı
Danıştay Savcısı açıkladı! Ayasofya'da karar Cumhurbaşkanlığı'nda
TESK'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a esnafın 11 maddelik talebini içeren mektup!
ÖNCEKİ HABERLER
Kendini zorla fuhuş yaptıran adamı başından vurdu! Hapisten izinli çıkmış
Kıyamet gününde Allah'ın yüzüne bakmayacağı 3 büyük günah nedir?
Cuma duası kısa nasıl okunur Türkçe cuma duası saati
Konya'da iki hükümlü şahıs polisin operasyonuyla yakalandı
Formasyon ne demek kaldırıldı mı? Formasyon alanlar ne olacak?
Memur zammı 2020 temmuz maaş farkı artışı ne kadar oldu
Yorumlar