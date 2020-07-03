Medipol Başakşehir Berkay Özcan'ı resmen açıkladı!

Medipol Başakşehir, sezon başında Hamburg'dan kiralanan Berkay Özcan'ın satın alma opsiyonunu kullanarak bonservisini aldı.

Abone ol

İstanbul temsilcisi, 22 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 4 yıllık sözleşme imzaladığını resmen açıkladı.

Kulüpten yapılan transfer açıklaması şu şekilde:

2019-2020 sezonu başında Hamburg Kulübü’nden satın alma opsiyonuyla kiraladığımız Berkay Özcan’ın satın alma opsiyonu kullanılmıştır.

Türkiye Ümit ve A Milli Takımımız’da da oynayan başarılı futbolcumuz, 2023-2024 sezonu sonuna dek turuncu lacivertli formamızı giymeye devam edecektir. Başakşehir ailesinin değerli bir ferdi olarak kariyerini sürdürecek olan Berkay Özcan’a başarılar diliyoruz.