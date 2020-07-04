Ozan Güven Deniz Bulutsuz'u 1 saat dövdü! Hakkında rol arkadaşları bakın neler söyledi
Sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uygulayan Ozan Güven'e Babil dizisinde beraber rol aldığı arkadaşları Aslı Enver, Nur Fettahoğlu gibi isimler de tepki gösterdi.
Bir süredir aşk yaşadığı Deniz Bulutsuz'a 1 saat boyunca ağır fiziksel şiddet uyguladığı iddia edilen Ozan Güven'e tepkiler çığ gibi büyüyor. Bulutsuz'un sosyal medya hesabı Instagram'da yaptığı açıklamaların ardından birçok ünlü isim resti çekti.
Bulutsuz, ilk olarak Instagram paylaşımında "Bir saatten fazla süren ağır fiziksel şiddete maruz kaldım. Hukuki haklarımı sonuna kadar savunacağım" dedi. Ardından ifadesi ortaya çıktı. İfadesinin ardından da yüzünde ve vücudundaki morluklar şiddetin boyutunu gözler önüne serdi.
Bulutsuz'dan sonra Ozan Güven de kendisinin şiddete uğradığını iddia etti ve Bulutsuz'dan şikayetçi oldu. Yaşananlardan sonra Sıla, Hazal Kaya ve Demet Özdemir gibi ünlü isimler Bulutsuz'a destek oldu.
Ozan Güven'e de tepkiler artarken, rol arkadaşları Birce Akalay, Aslı Enver ve Nur Fettahoğlu da şiddet iddiasına sessiz kalmadı. İşte Ozan Güven'e gelen tepkiler...