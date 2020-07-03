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Manisa'da çekicinin çarptığı polis memuru hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı

MANİSA'da, İstanbul'a arkadaşının nikah törenine giden 2 çocuk babası polis memuru Osman Gölbaşı, yöresel ürünler almak için otomobilinden indiği sırada çekicinin çarpmasıyla hayatını kaybetti.

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Kaza, Akhisar ilçesine bağlı Gökçeahmet Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, İzmir il Emniyet Müdürlüğünde görevli ve senelik izninde olan Osman Gölbaşı (46), İstanbul'da arkadaşının nikah törenine katılmak için ablası ve annesiyle yola çıktı.

Akhisar ilçesine bağlı Gökçeahmet Mahallesi yakınlarında yol kenarında yöresel ürünler satan işletmeden alışveriş yapmak için 35 DKY 03 plakalı otomobilini bankete park eden polis memuru Osman Gölbaşı'ya, otomobilinden indiği sırada arkasından gelen 41 TP 319 plakalı çekici çarptı.

Kazayı gören çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Acil servis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede polis memuru Osman Gölbaşı'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

23 yıllık polis memurunun evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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