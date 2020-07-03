Kızılay'dan Sakaryalılara uyarı! Dışarı çıkmayın kapı ve pencereleri kapatın

Sakarya'da havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. Patlama sonrası geniş alanda duyulan patlama sesi nedeniyle insanlar sokağa dökülürken Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, fabrikada 189 çalışan olduğunu, içerde halen 100'ün üzerinde kişi bulunduğunu söyledi. Kızılay, acil koduyla uyarı geçip Sakaryalılara 'zehirli gaz' konusunda uyardı: "Dışarı çıkmayın, kapı ve pencerelerini açmayın". Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan talimatıyla, İçişleri, Sağlık ve Aile Bakanı Sakarya'ya gidiyor.