Bakan Soylu açıkladı: Yangın tamamen söndürüldü
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, havai fişek fabrikasındaki yangını söndürme çalışmalarının tamamen sona erdiğini açıkladı.
İşişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt, Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında yaşanan patlamanın ardından bölgeye hareket etti.
Bakanlar bölgede yaptıkları incelemelerin ardından açıklamalarda bulundu.
"ARAMA ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYORUZ"
Bakan Soylu, "Şu anda söndürme çalışması tamamen sona erdi. 7 kişilik bir kaybımız var, 4'ü vefat. 3'ünü de arama tarama çalışmalarına devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.
60 YARALININ TEDAVİSİ SÜRÜYOR
Yaralıların tedavisine ilişkin bilgi veren Koca, "Şu ana kadar hastanelerimize 108 kişiyi ulaştırdık, 48 kişiyi taburcu ettik. 60 kişinin hastanede tedavisi devam ediyor. 4 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti, 3 vatandaşımızla ilgili durum tespiti, tarama çalışmaları devam ediyor. 3 kişiyle ilgili kurtarma çalışmaları önümüzdeki saatlerde genel durum netleşmiş olur. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Rabbim böyle acı felaketler milletimize tekrar yaşatmasın.'' diye konuştu.