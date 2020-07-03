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Bodrum'da kanlı infaz! Uykularında silahla vurdular

Muğla'nın Bodrum ilçesi Gölköy Mahallesi'nde yaşanan olayda 2 kişi uykusunda silahla vurularak öldürüldü. Olayı gerçekleştiren kişi veya kişiler ise her yerde aranıyor.

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Göltürkbükü Mahallesi'nde sabaha karşı 04.00 sıralarında 2 kişi uykusunda kafalarından silahla vurularak öldürüldü. Çevrede bulunan mahalle sakinlerinin ihbar etmesi üzerine çok sayıda jandarma ekibi olay yerine sevk edildi. Jandarma ekipleri olayı gerçekleştiren kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, arazide iz takip köpekleriyle arama çalışmalarına devam ediyor. Olayda hayatını kaybeden şahısların balık çiftliği lojmanında kalan Hasan Yanik ve Hamdi Ekim Serdaroğlu adlı vatandaşlar olduğu öğrenildi.

Cinayeti işleyenler kayıplara karıştı
Olay yeri incelemesinin ardından hayatını kaybeden kişilerin cenazeleri Bodrum Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Cenazelerin Devlet Hastanesinde yapılacak ön otopsi sonrası Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderilmesi bekleniyor. Güvenlik güçlerinin olayın ardından kayıplara karışan zanlı veya zanlıları bulmak için başlattığı çalışma sürüyor.

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