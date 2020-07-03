Sakarya'daki patlamada ölü ve yaralı sayısı arttı! Son durum açıklandı

SAKARYA'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasından gelen son dakika haberi korku yarattı. 186 kişinin bulunduğu fabrikadan acı haberler gelmeye başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 4 kişinin hayatını kaybettiğini bildirirken biri ağır 97 yaralının olduğunu ifade etti. İşte son gelişmeler...

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Sakarya'da havai fişek fabrikasında saat 11.10 sıralarında meydana gelen patlama Türkiye'nin yüreğine ağzına getirdi. Patlama o kadar şiddetliydi yer sarsıldı, Hendek sakinleri deprem oluyor sandı. Türkiye'nin en büyük havai fişek fabrikalarından biri olduğu söylenen binada 186 kişi çalışıyordu. O gün işe gitmeyen 20 kişi ölümden kurtulurken, patlamada çok sayıda çalışan yaralandı.

Son dakika gelişmesine göre; 4 kişi hayatını kaybetti. Biri ağır 97 yaralı var. Fabrikadaki 45-50 civarındaki işçiye henüz ulaşılamadı

40-50 civarında işçi hala içerde

Son rakamı olay yerinde bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı. Buna göre can kaybı 4'e, yaralı sayısı 97'ye yükseldi. Fahrettin Koca, yaralılardan 16'sının taburcu edildiğini söyledi. Koca, "186 kişi çalışıyordu, 100'üne ulaştık 20'si işe gelmemişti. 45-50 civarında işçiye ulaşmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

''12 saat dışarı çıkılmamasını öneriyoruz''

''Meteorolojik tahminlere göre, özellikle yakın bölgenin ilk 12 saatinin önemli olduğunu bu anlamda maskeli olunmasını, mümkün mertebe dışarı çıkılmamasını, ev, kapı ve pencerelerin biraz daha kontrollü açılmasını öneriyoruz."

Yangın kontrol altına alındı Patlama sonrası çıkan yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürüyor. Fabrikanın deposunda 110 ton patlayıcı olduğu belirtildi.

Erdoğan: Hepsi aynı yerden

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; ''Temennimiz yaralıların sağlıklı bir şekilde ailelerine dönmesi ve içeride olanlarla ilgili olumsuz haberler almamak. Bu arazi 160 dönüm arazi. Arazide 15 yerleşim alanında bina var. Yerleşim yerlerine de 3 km mesafede. Bu fabrika şu anda tüm personel de tabii civardan, bu mahallin insanları."

Soylu, Koca ve Selçuk Sakarya'da incelemelerde bulundu

İçişleri Bakanı Soylu, Sağlık Bakanı Koca ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk Sakarya'ya geldi. Üç bakan helikopterle olay yerini havadan inceledi. Ardından Sağlık bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklama ile son durumu anlattı. İnceleme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında Bakan Selçuk, geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Çalışanlarımızın ailelerine tek tek ziyaretlere başladık. Sosyal yardımlarla, sosyal hizmetlerle yanlarındayız. Allah bu tür afetlerden milletimizi muhafaza eylesin, bir daha yaşatmasın." diye konuştu.

Sakarya Valisi : Denetimi en son 3 ay önce yapıldı

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, olayla ilgili şöyle konuştu:

*“11.10 sıralarında bir patlama oldu. Burası bir havai fişek fabrikası. Türkiye’de deposu en büyük olan fabrika. 110 ton civarında patlayıcı havai fişek olduğunu değerlendiriyoruz. Buranın denetimleri en son 3. ayda yapıldı. Sürekli denetlenen bir yer. Ama böyle bir patlama meydana geldi. Sebebinin bulunması için çalışmalar devam ediyor.''

"Vahim bir tablo var''

Sakarya Belediye Başkanı Ekrem Yüce, "Vahim bir tablo var. uzun yıllar hizmet veren saygın bir sanayi kuruluşuydu. Yaralılarımızı çıkarmaya çalışıyoruz. Halen patlamalar devam ediyor. Düzce ve Kocaeli'den yardım istedik, bütün ekiplerden yardım istiyoruz.'' dedi.

''Hendek ilçesine 16 kilometre mesafede bir tesis"

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, "3-4 yıl önce de patlama yaşandı. Aynı fabrikada oldu. Ölen olmamıştı. Hendek ilçesine 16 kilometre mesafede bir tesis" dedi.

''Bomba düştü sandık'' Babaoğlu, "Çok güçlü bir patlamaydı. Telefonlarımız susmuyor. Tüm kentte duyuldu. Çevre illerde de duyuldu. Bomba düştü sandık. Şu an güvenlik tedbirleri alındı. Güvenlik çemberi kuruldu." diye konuştu.

1 yangın söndürme uçağı ile 2 yangın helikopteri gitti

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli patlamanın ardından bölgeye 1 uçak ile 2 yargın söndürme helikopterinin gönderildiğini açıkladı. Pakdemirli, "Orman Genel Müdürlüğümüze bağlı 1 uçak, 2 helikopter ve 15 arazöz araç takviyesinde bulunarak, bölgeye gönderdik. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." dedi.

AFAD’ın Hendek bölgesindeki deprem kayıt cihazlarına göre, ilk patlama 11:05’te olmak üzere saat 11:15 ve 11:18’de üç patlama kaydedildi.

AFAD’dan açıklama : Radyasyon kaynağı yok

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), patlama sonrası çıkan yangına müdahale çalışmalarının devam ettiğini belirtip şu açıklamayı yaptı:

- “Sakarya Hendek’te bulunan havai fişek fabrikasında 11.15 sularında meydana gelen kaza endüstriyel bir kaza olup, yetkililerden alınan bilgiye göre söz konusu fabrikada herhangi bir radyasyon kaynağı bulunmamaktadır. Ekiplerimiz tarafından ölçümler sürekli yapılmakta ve konu takip edilmektedir”.