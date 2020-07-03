Trakyanın yıldızı İğneada'nın göz bebeği bir otel: İğneada Resort Hotel&Spa

Tatil Tadında Kalın kitabıyla Türkiye'nin turizm değerlerini anlatan gazeteci yazar Alper Tekbaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemi sürecinde yeni normalleşme dönemine girdiğimiz şu günlerde steril tatil adreslerini yerinde incelemeye devam ediyor.

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İzole tatil adreslerini ve otellerin aldıkları tedbirleri bizlere aktaran Alper Tekbaş, sağlıklı ve güvenilir tatilin önemini dile getirirken, dünyada sayılı longoz ormanların ülkemizde yer aldığı ve uçsuz bucaksız kumsalları gölleri ile adete doğal enerji deposu İğneada'da, "İğneada Resort'te tatil de kal" mottosuyla kapılarını aralayan otelin yetkilileriyle yerinde görüşerek 2020 yaz tatili için sezon hazırlıklarını, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini, aldıkları sertifikayı ve diğer tüm ayrıntıları İnternethaber merkeziyle paylaştı.

Kovid-19 pandemi süreciyle birlikte tatil ve konaklama alternatifleri ve rotaları da değişiyor. Sağlıklı yaşam, doğal atmosferler, steril tatil anlayışı ve önce sağlıklı tatil diyen işletme ve bölgeler öne çıkmaya ve tercih edilmeye başladı. İşte bu pandemi süreciyle aradığınıza tamtamına isabet bir bölgede otelcilik anlayışla siz değerli okuyucularımızı haber merkezimiz buluşturuyor.

Konu ile ilgili görüşlerini aldığımız izole tatilin en hassas ve en güvenilir tedbirlerini 1 Haziran’da 2020 yaz sezonu için kapılarını aralayan İğneada Resort Hotel&SPA Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Emre Sağışman, "Şehirlerde bunalmış, yaşanılan pandemi sürecinden sıkılmış ama nereye gitsem sağlıklı, hijyenik, güvenilir, izole ve ülkemiz Kültür ve turizm Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığının Kovid-19 tedbirlerini belirtilen yönetmeliklere uygun sertifikasyon ve uygulamalarla yaşatan bir tatil anlayışını işletme olarak en başından itibaren benimseyip, en ince ayrıntılarıyla uyguluyoruz. Asansörlerimizden, plaj ve havuzumuzdaki şezlonglarımıza otelimizin iç ve dış tüm outletlerinde, restoran, cafe ve barlarında, otel odalarımızdaki tv kumandalarımızdan tıbbi atık kutularımıza, lavobolarımızdan uyarı levhalarımıza, maske kullanımdan renkli (sarı-kırmızı) sosyal mesafe şeritlerimiz ve her 10 dakikada bir düzenli olarak dezenfeksiyon işlemlerimiz, personelimizin maske, eldiven ile sosyal mesafeli servis anlayışıyla bizim bu süreçte en önemli kriterimiz. 'Önce bizler sağlıklı kalalım ve bunun için ne gerekiyorsa uygulayalım ki tatilcilerimize de sağlıklı bir işletme ve sağlıklı bir tatil sunabilelim' diyerek ticari kaygılarımızdan uzak, inanılmaz özverili bir işletme anlayışıyla, 'Önce insan, önce sağlıklı yaşam' diyoruz ve ülkemizin Kovid-19 pandemi sürecinde izole ve sağlıklı tatilin parlayan yıldızı olan İğneada’nın tüm doğal güzelliklerini keşfetmeye ve sağlıklı güvenli bir tatile tüm Türkiye’yi sizlerin aracılığıyla davet ediyoruz" şeklinde konuştu.

İğneada'ya genel bir bakış

İğneada Kırklareli’nin Demirköy ilçesine bağlı bir belde. Yıldız (Istıranca) Dağları'nın deniz ile buluştuğu noktada, dünyada nadir bulunan longoz (su basan) ormanlarıyla kaplı Erikli, Mert, Zindan dereleri; Saka, Hamam gölleriyle çevrili Türkiye’nin kuzey batıdaki son noktası Beğendik köyü, Mutlu (rezve) Deresi ile de Bulgaristan sınırı olan ilginç bir coğrafyanın ta kendisi.

Astım hastalarının doğal tedavi merkezi

İğneada muhteşem havası ile şehir yaşamında karbonmonoksit yutan ciğerlerin temizlenmesi ve adeta oksijen sarhoşu olmasına sebep olan bir atmosfere sahip. Tohumdan çıkma ulu ormanları, kuşların göç yolundaki durakları ve göl kenarlarındaki yürüyüş parkurlarıyla dikkatleri çekerken, Istıranca dağlarının nadide çiçeği Ericaceae (Orman Gülü) pembe, mor ve binde bir açan bembeyaz çiçekleriyle görebileceğiniz güzelliklerden yalnızca bir kaçı…

İğneada turizm yelpazesi

- Deniz turizmi

- Doğa turizmi

- Trekking

- Jeep safari ve off road yolları

- Av turizmi

- Motosiklet turları

- Bisiklet turları

- Fotoğraf turları

- Fayton ve çevre yürüyüşleri

- Kano gezileri

- Çadır ve kamp alanları

Trakyanın yıldızı İğneada'nın göz bebeği bir otel: İğneada Resort Hotel&Spa

İğneada turizminin gelişmesinde ve hak ettiği değere ulaşmasında büyük bir rol oynayan ve nereden bakarsanız bakın adanın yıldızı olarak parlayan büyük bir çabanın ve özverinin sonunda Türk turizmine kazandırılan bir otel…

Çevre ve doğa oteli konseptiyle lüks ve konforu birleştiren dört mevsim tatilin gerçek adresi, İğneada Resort Hotel&Spa bölgenin kaderini de değiştirdi.

12 ay boyunca kapılarını ve gönüllerini misafirlerine açan otelin yönetim kurulu Üyesi Emre Sağışman, "Hedefimiz butik anlayışıyla 126 odamızla misafirlerimize birebir hizmet ve servis anlayışıyla İğneadamızın doğal ve çevre güzelliğini uçsuz bucaksız denizimizi, göllerimizi yöresel lezzetlerimizi misafirlerimizle buluşturuyoruz" dedi.

Akordiyon gibi bir otel

Küçük paketlerden büyük hediyeler çıkar diye boşuna söylenilmemiş İğneada Resort Hotel&Spa da her türlü istek ve ihtiyaca cevap verebilecek ayrıntılarla dolu bir otel olmuş başlangıçta küçük gibi görünen içerisine girip incelediğinizde bir çok güzelliği size sunabilen kullanım alanlarını denize sıfır noktada yaşadığınız bir otel. Adımınızı attığınız anda denizdesiniz, dalga sesleri farkında olmadan sizi uçsuz bucaksız kara denize alıp götürüyor.

İğneada oldukça bakir bir bölge ve turizm de de yeni yeni geliştiği için bozulmamış kendine özgü bir yapısı var. Hem doğal bir atmosferi yaşayıp hem lüks konforlu şık bir otelde de tatil yapayım diyorsanız İğneada Resort Hotel&Spa tercih edebilirsiniz.