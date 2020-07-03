Bakan Koca'dan Hendek'te zehirli gaz uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Sakarya Hendek'te havai fişek fabrikasındaki patlamaya yakın bölgelerde oturanları uyardı.

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Bakan Koca sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı; SAKARYA HENDEK’TE, havai fişek fabrikasındaki patlamaya yakın bölgelerde, havaya karışan ZEHİRLİ GAZLARA KARŞI tedbirli olmalıyız. En az 12 saat dolana kadar dışarı çıkılmamasını, kapı ve pencerelerin kapalı tutulmasını, klimaların çalıştırılmamasını öneriyoruz.