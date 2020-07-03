Twitter o üç kelimeyi yasakladı 'George Floyd' adımı attı

ABD'de polis şiddetiyle öldürülen George Floyd'un ardından Twitter, 3 kelimenin kullanımını yasakladı.

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ABD'de öldürülen siyahi George Floyd'un ardından başlatılan ırkçılık karşıtı hareket programlama dilini de değiştiriyor.

İngiliz haber kuruluşu BBC'de yer alan habere göre, Twitter 'köle', 'sahip' ve 'kara liste' gibi programlama dilinde kullanılan kelimelerin kullanımını yasakladı.



Twitter'ın mühendislik departmanı tarafından 'kelimeler önemlidir' hashtag'i ile paylaşılan yazılı mesajda şu ifadelere yer verildi:



"Twitter'da, kodlarımızda kullandığımız dil şirket olarak değerlerimizi yansıtmıyor ve hizmet verdiğimiz kişileri temsil etmiyor. Bu yüzden bu dili değiştirmek istiyoruz."