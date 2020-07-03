İsmail Saymaz Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultaydaki rakibini açıkladı

Gazeteci İsmail Saymaz., kulislerden aldığı bilgilere göre eski İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner'in CHP kurultayında genel başkan adaylığı için çalışmaya başladığını yazdı.

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Temmuz sonunda yapılacak CHP'nin 37. Olağan Kurultayı öncesi kulisler hareketlendi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na rakip ya da rakiplerin çıkıp çıklayacağı merak konusu oldu.

Gazeteci İsmail Saymaz, konuşa ilişkin Twitter adresinden dikkat çeken bir ayrıntı paylaştı.

"Cihaner kurultayda Kılıçdaroğlu’nun karşısına çıkabilir"

Saymaz, "Kulislerden aldığım bilgilere göre eski İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner, CHP kurultayında genel başkan adaylığı için çalışmaya başladı. CHP’nin daha solda konumlanmasını savunan Cihaner, kurultayda Kılıçdaroğlu’nun karşısına çıkabilir." ifadelerine yer verdi.