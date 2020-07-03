Büyükada'daki toplantıya ilişkin davada karar

Kamuoyunda 'Büyükada Davası' olarak bilinen 11 insan hakları savunucusunun yargılandığı davada karar açıklandı. Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Onursal Başkanı Taner Kılıç'a 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçlamasından 6 yıl 3 ay, Günal Kuşun, İdil Eser, Özlem Dalkıran'a 'örgüte yardım' suçlamalarından 1 yıl 13 ay hapis cezası verildi.

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İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Nejat Taştan ile avukatlar katıldı. Duruşmada sanık avukatları, esas hakkındaki son savunmasını yaptı. Savunmaların ardından mahkeme heyeti, davayı karara bağladı.

Taner Kılıç'a FETÖ'den 6 yıl 3 ay ceza

Mahkeme heyeti, dönemin Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Taner Kılıç'ı, FETÖ kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay, sanıklar Günal Kurşun, İdil Eser ve Özlem Dalkıran'ı ise "silahlı terör örgütüne bilerek veya isteyerek yardım etme" suçundan ikişer yıl birer ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkemenin bu kararı oy çokluğuyla alındı.

Bazı isimler beraat etti

Heyet, sanıklar Ali Ghravi, Nejat Taştan, Veli Acu, İlknur Üstün, Nalan Erkem, Peter Frank Steudtner ve Muhammed Şeyhmus Özbekli'nin üzerlerine atılı "silahlı terör örgütüne bilerek veya isteyerek yardım etme" suçunu işledikleri sabit olmadığından ayrı ayrı beraatlerine karar verdi.

Üye hakim, hapis cezasına çarptırılan 4 sanık hakkında beraatlerine yönelik karar verilmesi görüşünde olduğundan çoğunluğun kararına iştirak etmeyerek, karara muhalefet şerhi koydu.

"Kaos planı" suçlaması

Cumhuriyet Savcısı Can Tuncay'ın hazırladığı iddianamede, hak savunucularının üye oldukları iddia edilen örgütler "FETÖ/PDY, PKK/KCK ve DHKP/C" olarak sıralanıyor.

İddianamede sanıklar "Gezi Parkı olayları benzeri şiddet içeren ve toplumda kaos oluşturacak olaylar" planlamakla suçlanıyor.

Ne olmuştu?

İnsan hakları savunucuları 5 Temmuz 2017'de İstanbul Büyükada'daki bir otelde toplantı düzenlemek için bir araya gelmiş, polis toplantıya baskın düzenleyerek 10 hak savunucusunu gözaltına almıştı.

Gözaltına alınmalarından iki hafta sonra "gizli bir toplantıya katılmakla" suçlanan 10 hak savunucusundan 8'i tutuklanmış, tutuklular ilk duruşmada adli kontrol şartıyla serbest bırakılmışlardı.

Uluslararası Af Örgütü'nün o dönemdeki Yönetim Kurulu Başkanı olan Taner Kılıç ise Büyükada'da gerçekleştirilen toplantıdan önce, 6 Haziran 2017'de, gözaltına alınmıştı.

Kılıç üç gün sonra, hükümetin 15 Temmuz darbe girişiminden sorumlu tuttuğu Fethullah Gülen yapılanmasına üye olmakla suçlandı ve tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.

İlerleyen süreçte mahkeme, o dönemde cezaevinde olmasına rağmen Kılıç'ın "Büyükada'daki gizli toplantıyı" yönettiğini iddia etti ve bu nedenle iki dava birleştirildi.