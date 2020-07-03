Uluabat Gölü'nde görüldü halk 'depremin habercisi' olarak yorumladı

"Bu yıl gölde yılan oranı çok fazla"

Bu yıl yılanların geçtiğimiz yıla oranla daha çok görüldüğünü ifade eden İbrahim Sargın, "Bu yıl her yerde yılanlara rastlıyoruz. Sadece sulak alanlarda değil karasal alanlarda da çok arttılar. Göl kenarına geldiğinizde yürüyüş yaparken, piknik yaparken kolayca görmek mümkün. Ben kısa sürede 2 tane yılanı yakalamayı başardım. Uzun yıllar yılanlarla içiçe yaşadım. Yılanlara hakimim. Bu yıl gölde yılan oranı çok fazla" dedi.