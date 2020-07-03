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Trafikte şov yapan sürücünün yaptığı cezasız kalmadı

İhlas Haber Ajansı

Antalya'da trafikte seyir halindeyken sürücü koltuğundan kalkıp kapıyı açarak şov yapan sürücünün yaptığı yanına kalmadı.

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Harekete geçen Antalya Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nün kamera kayıtlarından tespit ettiği S.T., Karayolları Trafik Kanunu'nun 47/1-D maddesinden cezai işlem uygulanıp yine Türk Ceza Kanununun 179. maddesinden işlem yapılmak üzere polis merkezine teslim edildi.

Sürücünün ehliyetine de el konuldu

Pes dedirten olay 6 Haziran tarihinde Serik-Antalya karayolunda kayıt altına alındı. Karayolunda trafikte seyir halindeyken sürücü koltuğundan kalkıp direksiyonu bırakarak kapıyı açan ve kendisini cep telefonuyla görüntüleyen diğer araca şov yapan kamyonet sürücüsü kendini ve trafiği tehlikeye düşürdü. O anları cep telefonuna kaydeden diğer sürücü, "Yok böyle bir şey, direksiyonu kim tutuyor acaba" dedi. Şov yapan sürücü ise, el sallayarak tekrar aracına bindi.

Görüntülerin sosyal medya ve ulusal medyada yayınlanmasının ardından Antalya Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Büro Amirliği tarafından kamera görüntüleri detaylı incelenip kamera çekimi yapan araç ile trafiği tehlikeye düşüren araç sürücüsünün aracı üç gün içinde tespit edilip, trafiği tehlikeye düşüren kamyonetin sürücüsü S.T.'ye ulaşıldı. S.T.'ye Karayolları Trafik Kanunu'nun 47/1-D maddesinden cezai işlem uygulanırken, ehliyetine el konulup Türk Ceza Kanununun 179.maddesinden işlem yapılmak üzere ilgili Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

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