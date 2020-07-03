Erdoğan Levent'teki caminin ismini açıkladı! Temel atma töreni gerçekleştirildi

İSTANBUL Levent'teki cami için yapılan temel atma töreni Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi. 20 bin kişi kapasiteli camii, bölgenin en büyük camisi olacak.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Levent'te inşa edilen caminin adı Barbaros Hayrettin Paşa camii olacak" bilgisini verdi.

Temel atma töreninde yaptığı konuşmada "Kimsenin bizim ibadethanelerimize karışmaya hakları yoktur." diyen Erdoğan, "Bu camimizin şehrimize kazandırılmasına katkısı olan ve olacak kardeşlerimize şükranlarımı sunuyorum. Camiler, hiçbir çıkar, kazanç, şöhret beklentisi olmaksızın, sadece Allah rızası için inşa edilen eserlerdir. Türkiye, her dinden vatandaşına ibadet imkanı sunan bir devlettir." açıklaması yaptı.

"Adı Barbaros Hayrettin Paşa Camii olsun"

Erdoğan, açıklamsının devamında şunları kaydetti: Levent Camii'nin İstanbul'a kazandırılmasında emeği geçen, dernek yönetimine, tüm işçilerimize, herkesten Allah razı olsun. Levent Camii'nin adı ne olacak merak ediyorsunuz. Dedik ya Levent'ler buradan geçti. Öyleyse baş Levent'in adını koyalım. Dedik ki, adı Barbaros Hayrettin Paşa Camii olsun.

İşte caminin özellileri:

- Mimar Sinan'ın kalfalık eseri olan Süleymaniye Camisi'nden öykünerek tasarlanan Levent Cami ibadete açıldığında, Sarıyer Büyükdere'den Yıldız Hamidiye Camisi'ne kadar ana arterdeki tek büyük cami olacak.

- İhale bedeli 159 milyon 738 bin lira olan cami, 5 bin 744 metrekarelik alan üzerinde yükselecek.

- Kapalı ve açık alanlarıyla toplam 20 bin kişi kapasiteli olacak cami, klasik mimari özelliklere sahip. Caminin inşasında, modern inşaat tekniklerinin tamamı kullanılacak.

- İstanbul için öngörülen deprem katsayısının üzerindeki bir değer dikkate alınarak statik projeleri hazırlanan cami, olası depremde toplanma alanı olarak kullanılacak.