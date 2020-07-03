Yeni öğretmen maaşları 2020 temmuz zammı kaç para oldu?

Milyonlarca emekli ve memurun heyecanla beklediği yeni temmuz zamları netleşti. Açıklanan enflasyon rakamlarına göre memurlara 5.75 oranında zam yapılacak. Böylece memur ve emeklilerin maaşlarında yüzde 1,75 enflasyon farkı oluşmuş oldu. Peki yeni temmuz maaş zammı sonrası öğretmen maaşları kaç para oldu?

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Memur temmuz zammı belli oldu milyonlarca emekli ve memuru ilgilendiren son haber geldi. Memur ve emekliye enflayon oranında yılda iki kez ocak ve temmuz ayında zam yapılıyor. Yılın 2. yarısından memur ve emeklinin alacağı zam oranı 5.75 lira oldu. Peki açıklanan enflasyon oranına göre öğretmenlerin maaşı kaç para olacak, yeni zamlı öğretmen maaşları ne oldu?

Memur maaşlarına yapılacak olan temmuz zammının ne kadar olacağı araştırılıyor. Memur temmuz zammını merak eden vatandaşlar haziran enflasyon oranı ve enflasyon farkına yoğun ilgi gösteriyorlar. Zam oranı bugün açıklanan haziran enflasyon oranının ardından belli oldu. TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre, memur ve emekli maaşlarına ilk 6 ayda gerçekleşen enflasyon olan yüzde 5,75 oranında artış gelecek.

2020 öğretmen yeni maaşları kaç para oldu: 2020 Haziran ayı enflasyon rakamlarına göre, öğretmen maaşlarına yüzde 5.75 oranında zam yapılacak. Buna göre, öğretmen (1/4) maaşı 5.328 TL'den 5.634 TL olacak.

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Memur-emekli maaş zammı: Memur maaşlarına ne kadar zam yapılacağı bugün açıklanan enflasyon rakamlarının ardından belli oldu. Memurlara 5.75 oranında zam yapılacak.

Açıklanan enflasyon oranının ardından memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı belli oldu. TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre, memur ve emekli maaşlarına ilk 6 ayda gerçekleşen enflasyon olan yüzde 5,75 oranında artış gelecek.

Böylece memur ve emeklilerin maaşlarında yüzde 1,75 enflasyon farkı oluşmuş oldu.

En son yapılan zam ne kadar olmuştu: Toplu sözleşme gereğince, enflasyon farkı 6 aylık dilimler halinde hesaplanıyor. Geçen yılın ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 6,50 seviyesinde gerçekleşti. Bu enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 1,49 artışla birlikte kamu görevlileri ve memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde ocak ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 5,49 artış yapılmıştı.Öte yandan, SSK ve Bağ-Kur emeklileri de maaşlarını bu yılın ilk 6 aylık enflasyonu oranında zamlı alacak.Bu arada, AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, haziran ayında TÜFE'nin, yüzde 0,70 artmasını öngörüyor.