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Silivri'de çalınmadık akü bırakmamış! Hırsızlığın bu kadarına pes

Anadolu Ajansı

SİLİVRİ'de düzenlenen operasyonda, 639 çalıntı akü ile çok sayıda kablo ve malzeme ele geçirilirken olayla ilgili Ş.E., 16 akü ile birlikte yakalandı. Sorgusu tamamlanan şahıs, çaldığı aküleri hurdacıya sattığını itiraf etti.

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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ortaköy Mahallesi'ndeki bir baz istasyonundan 16 akünün çalınması üzerine çalışma başlattı.

Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), olay yeri ve çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelilerin kullandığı aracın plakasını tespit etti.

16 akü de araçta suçüstü bulundu

Ekipler, şüpheli Ş.E'yi Küçükçekmece Cennet Mahallesi'nde yakaladı. Araçta yapılan aramada 16 akü ile olayda kullanıldığı değerlendirilen spiral kesme makinesi bulundu. 

Hurdacıya sattığını itiraf etti

Şüpheli Ş.E. sorgusunda baz istasyonundan aküleri çaldığını ve Büyükçekmece'de bulunan bir hurdacıya sattığını itiraf etti. Büyükçekmece'deki depo olarak kullanılan adrese düzenlenen operasyonda markaları ve seri numaraları silinmiş 623 akü, 14 kablo, 8 optik kablo, akü şarj cihazı, kurusıkı tabanca, 7 akü kablosu, akü atlama aparatı ve 9 sinyal cihazı ele geçirildi. 

Ele geçirilen malzemeler yediemine teslim edilirken jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

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