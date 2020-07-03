Cezayı yiyen Tele 1’den tüm televizyonlara 1 dakikalık ekran karartma çağrısı

RTÜK, tartışmalara neden olan Tele 1 ve Halk TV'deki programlar sonrası 5 günlük ekran karartma cezası vermişti. Tele 1'den tüm televizyonlara '1 dakikalık ekran karartma' çağrısı yapıldı.Abone ol
Tele 1, RTÜK'ün verdiği 5 günlük ekran karartma cezasına karşı “Aydınlık için bir dakika karartma” çağrı yaptı.
5 gün boyunca saat 21.00’de...
RTÜK tarafından Tele 1 ve Halk TV’ye verilen 5 günlük ekran karartma cezasına karşı tüm televizyon kanalları 5 gün boyunca saat 21.00’de 1 dakikalık ekran karartmaya çağrıldı.
"Son 25 yılın en ağır yaptırımı"
“Bu demokratik bir direniş hattıdır” diyen Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, "5 günlük ekran karartma cezaları, son 25 yılın en ağır yaptırımıdır." ifadelerini kullandı.
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