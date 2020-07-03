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HABER /  POLİTİKA

FETÖ davasında istenen cezalar belli oldu! Darbe bildirisi okutan yarbaya rekor ceza

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde bildiriyi okutan eski Yarbay Ümit Gençer'in ağırlaştırılmış müebbet ve bin 512 yıla kadar hapsi talep edildi.

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Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'nda yaşanan eylemlere ilişkin açılan davada 92 sanığın ağırlaştırılmış müebbet, 134 sanığın ise 20'şer yıla kadar hapsi istendi.

Rekor ceza talebi

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı davasında darbe bildirisini canlı yayında okutan eski Yarbay Ümit Gençer'in "anayasayı ihlal" suçundan 1 kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi. Gençer'in 65 kişiyi "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma", 10 kişiyi "kasten yaralama" ve "kamu malına zarar verme" suçlarından ise bin 512 yıla kadar hapsi talep edildi. Dönemin alay komutanı eski Albay Muhsin Kutsi Barış'ın bin 512 yıla kadar hapsi talep edildi.

TRT baskınında da ceza yağdı

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı davasında TRT baskınını yöneten eski Albay Muhammet Tanju Poshor'un "anayasayı ihlal" ve "Cumhurbaşkanına suikast" suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi. Poshor'un ayrıca, 65 kişiyi "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma", 10 kişiyi azmettirici sıfatıyla "kasten yaralama" ve "kamu malına zarar verme" suçlarından bin 512 yıla kadar hapsi istendi.

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