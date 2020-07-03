Fırıncılar Odası yüzde 40 zam talep etti! Ekmeğe zam var mı?

İSTANBUL Fırıncılar Odası’nın ekmeğe yüzde 40 zam talebine ilişkin açıklama yapan Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, ekmeğe zam yapılmayacağını belirtti.

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Ekmeğe yüzde 40 zam talep eden İstanbul Fırıncılar Odası'nın açıklamaları sonrasında kameralar karşısına geçen Başkan Balcı, Türkiye'de bu yıl 21 milyon ton buğday hasadı beklendiğini, maliyet artışı olmadığını, ekmeğe yıl sonuna kadar zam yapılmayacağını söyledi.

Balcı, “Bugün ve dün basında yer alan ekmeğe yüzde 40 zam talebi açıklaması gerçeği yansıtmamaktadır. Türkiye genelinde ekmek fiyatı 2019 yılının 12. ayından bu yana kadar azami fiyat 7.75 lira olarak uygulanmaktadır. Bu kilogram fiyatı. Ülke genelinde ekmek fiyatı 7-8 aydır 7.50-7.75 seviyesindedir” ifadelerini kullandı.

"Yüzde 40 talebi ciddiyetten uzak"

Türkiye'de 18 yıldır enflasyonun üzerinde bir artış yapılmadığını belirten Balcı, şu ifadeleri kullandı: 2002 yılından bugüne kadar hiçbir zaman, hiçbir yıl Türkiye Fırıncılar Federasyonu olarak ülke enflasyonu üzerinde bir artış yapmadık. Yüzde 40 talebi ciddiyetten uzak bir taleptir. Bizim federasyonumuzun gündeminde olmayan bir taleptir. Un ve maya fiyatlarındaki artış ile ilgili yapılması gereken çalışmaları ele alıyoruz. Biz bugün azami fiyat olan 7.75'in üzerine çıkmadan bu yılı tamamlamayı düşünüyoruz. Doğrudur, un fiyatlarında yaklaşık 1.5-2 aydır bir artış olmuştur. Konu bakanlıklarımız ve federasyonumuz tarafından takip edilmektedir.

"Un fiyatlarında yüzde 15 artış var"

Buğdayda hastalık olduğu iddialarını da cevaplayan Balcı, şöyle konuştu: Buğdayda bahsedilen bir hastalık söz konusu değildir. Yaklaşık 21 milyon ton buğday hasadı bekleniyor bu sene. Verimlilik geçtiğimiz yıla oranla daha fazla. Dolayısıyla bir şeyleri bahane ederek, ‘bizim maliyetimiz yüzde 40 yükseldi' açıklaması gerçeği yansıtmamaktadır. Maya fiyatlarında yüzde 50 bir artış oldu. Geçtiğimiz yıl ağustos ayında un fiyatları yükselmişti. Un üreticileri dış ticarete yönelmişti. 140 liraya kadar yükselmişti fiyatlar. Daha sonra 100 lira seviyelerine kadar geriledi. Bugün un fiyatlarında yüzde 15'lik bir artış var. Biz bu artışla ilgili Tarım Bakanlığımızın yapacağı çalışmaları yakından takip etmekteyiz.

"Yüzde 60 fiyat artırsanız da..."

Temel sorunun ruhsatız fırınlar olduğunu ifade eden Balcı, sözlerini şöyle sürdürdü: Biz fırıncı esnafı olarak hiçbir zaman kolayı seçmedik. Artışların sebeplerini araştırıyor ve bu üretim maliyeti artışına karşı tedbir almak için çabalıyoruz. Siz bulunduğunuz ilde fırın enflasyonunun önüne geçemiyorsanız, ruhsata aykırı fırınlara izin veriyorsanız fiyatlarınızı yüzde 60 artırsanız da kar etmez. Biz ruhsat yönetmeliğine aykırı olarak faaliyet gösteren işletmelerin faaliyet göstermemesi konusunda yerel yönetimleri göreve çağırıyoruz. Ruhsat olmadan üretim yapan işletme 1 gün dahi üretim yapmamalıdır. Gelişi güzel merdiven altında üretim yapanlar gerçek esnafa da zarar vermektedir.

"Yüzde 10'luk zam normaldir"

Yıl sonuna kadar ekmek kilogram fiyatının 7 lira 75 kuruşu geçmeyeceğini söyleyen Balcı, “Fiyat artışları, maliyet artışları olduğunda biz öncelikle bunun çalışmasını yapıyoruz. Daha sonra kamuoyuna duyuruyoruz. Öncelikle yaptığımız çalışmanın neticesini bekliyoruz. Tüketici olan vatandaşımızın şu anda tedirgin olmasını gerektirecek hiçbir şey söz konusu değil. 7-8 aydır geçerli olan fiyatları yıl sonuna kadar muhafaza etmek istiyoruz. Çok olağanüstü bir şey olmazsa bu fiyatları korumak istiyoruz. Şöyle de bir şey var. Bir vilayette kilogram fiyatı 7.50 kuruş ise ve yüzde 10'luk bir artış yapılıyorsa bu normaldir” açıklamasında bulundu.

"İlçeler arasında fiyatlar değişiyor"

Balcı açıklamalarını şu ifadelerle sonlandırdı. Biz İstanbul'da ekmek fiyatlarının zamlanmasına müsaade etmeyiz. İstanbul'da şu anda ekmek kilogram fiyatı 7.50 ile 7.60 TL arasında seyrediyor. Kilosu 6.50 liraya satılan ilçe de var. İlçelerdeki maliyetler farklılık arz ettiği için 39 ilçe arasında farklılıklar olabiliyor. Ne olursa olsun kilogram fiyatının 7.75'in üzerine çıkması mümkün değil. Bu böyle bilinsin.