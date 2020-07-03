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İspanyollardan Mesut Özil bombası: Başakşehir'e transfer olacak

İspanyol basını Arsenal ile sözleşmesi bittikten sonra Londra ekibinden ayrılması beklenen Mesut Özil'in Başakşehir'e transfer olacağını yazdı.

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Fenerbahçe ile sık sık transferde ismi geçen Mesut Özil için İspanya'dan flaş bir iddia ortaya atıldı. İspanya basınından AS'ta yer alan habere göre; Mesut Özil bu sezon Arsenal'de bitirecek ve sözleşmesi bittikten sonra kariyerine Türkiye'de devam edecek.

Kariyerine İstanbul'da devam etmek istiyor
Haberde; Başakşehir'in bu transferde istekli olduğunu ve yıldız futbolcunun kariyerini İstanbul ekibinde sürdürebileceği belirtildi.

Ali Koç: Mesut Özil'i Acun çıkardı galiba
Habertürk televizyonunda "Türkiye'nin Nabzı" programına katılan Koç, Arsenal'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in transfer gündemlerinde olup olmadığına ilişkin soruya şu yanıtı verdi: Mesut Özil'i Acun çıkardı galiba, ona sormak lazım. Bizim paramız yetmez. Çok iyi bir Fenerbahçeli ise, sembolik bir rakama gelecekse o zaman bakarız. Yanılmıyorsam 12 milyon euro alıyor. Hadi indirim yaptı, 4 aldı. Bu paralar Türkiye'de yok artık."

Acun Ilıcalı: Bu konuda elimden bir şey gelirse yapacağım
Fenerbahçe'ye yakınlığı bilinen ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Mesut Özil hakkında "Bu konuda elimden bir şey gelirse yapacağım. Bu konuda bir çaba içerisindeyiz. Anlatmak isterdim ama çok da anlatamıyorum. Sonra anlatırız. Başkanımız bu konuda zamanı geldiğinde." ifadelerini kullanmıştı.

İşte Mesut Özil'in son 7 sezonu;

2013-2014: 42 maç, 7 gol ve 14 asist.
2014-2015: 32 maç, 5 gol ve 9 asist.
2015-2016: 45 maç, 8 gol ve 20 asist.
2016-2017: 44 maç, 12 gol ve 14 asist.
2017-2018: 35 maç, 5 gol, 14 asist.
2018-2019: 35 maç, 6 gol ve 3 asist.
2019-2020: 23 maç, 1 gol ve 3 asist.

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