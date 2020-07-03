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Fatmanur Altun'dan kadına şiddeti muhafazakarlara yamamaya çalışanlara tepki

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un eşi Fatmanur Altun'dan, ülkemizde bazı seküler kesimlerin, özellikle basın ve sosyal medya kanalları aracılığıyla kadına şiddetin öznesini, muhafazakar camiayı göstermeye çalışmasına tepki geldi.

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Altun, kadına şiddet olgusunun, ülkemizde bazı kesimler tarafından istismar edilmesine dikkat çekerek, kadına şiddetin sadece muhafazakar ailelerde olduğuna yönelik algının oluşturulmaya çalışılmasına tepki gösterdi.

Oyuncu Ozan Güven'in kız arkadaşı Deniz Bulutsuz'a uyguladığı şiddeti savunmaya çalışan veya karşısında durmayan ünlü isimler oldu. Konuyla ilgili durum tespiti yapan TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Fatmanur Altun, 'seküler kadınların şiddet, taciz, horlanma gibi konularda muhafazakâr camianın kadınlarından daha zor durumda olduğunu söyledi.

'Seküler camia erkeğin arkasında kenetleniyor”

Altun “Bence bu ülkede sesleri çıkmıyor ama seküler kadınlar şiddet, horlanma, taciz, manevi şiddet gibi konularda muhafazakâr camianın kadınlarından daha zor durumdalar. Şiddet iddiasında muhafazakârları ilk terk eden kendi camiası oluyor. Seküler camia ise erkeğin arkasında kenetleniyor” ifadelerini kullandı.

Sekülercilerden ses yükseldi

Bu paylaşımlar üzerine muhafazakar camiayı sürekli aile içi şiddetin tek öznesi olarak sunmaya çalışan kesimden tepki sesleri yükseldi. Onların başında, gazeteci Melis Alphan, CHP'li Gamze Taşcıer ve Şengül Hablemitoğlu vardı. Altun'un bu tepkilere yanıtı şu şekilde oldu;

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