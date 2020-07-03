Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sakarya'daki patlama sonrası ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya'daki havai fişek fabrikasındaki patlamayla ilgili "1'i ağır olmak üzere 74 yaralı mevcut. 2 can kaybı var." dedi.

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Hendek ilçesi Yukarıçalıca mevkisindeki Büyük Coşkunlar havai fişek fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu. Patlama sonrası bölgeye çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Patlama sonrası çıkan yangına hava destekli müdahale devam ediyor. Bölgede patlamalar da sürüyor.

2 ölü yaralı sayısı 74

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; ''189 personel içerisinde yaralı sayısı biri ağır olmak üzere 74 ve vefat sayısı da 2. Temennimiz yaralıların sağlıklı bir şekilde ailelerine dönmesi ve içeride olanlarla ilgili olumsuz haberler almamak. Her türlü tedbir şu an itibarıyla alınmış vaziyette."

Soylu, Koca ve Selçuk Sakarya'da incelemelerde bulundu

Öte yandan İçişleri Bakanı Soylu, Sağlık Bakanı Koca ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk Sakarya'ya geldi. Üç bakan helikopterle olay yerini havadan inceledi. Ardından Sağlık bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklama ile son durumu anlattı.

Selçuk: Önceliğimiz çalışanların sağlığı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, patlamanın yaşandığı bölgeye gelerek bilgi aldı. Yaralı yakınları ile görüşen Bakan Selçuk yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanımızın talimatı ile Sağlık ve İçişleri Bakanlarımız az sonra gelecekler. Ben İstanbul’dan hemen intikal ettim. Önceliğimiz çalışanların sağlığı. Sağlık Bakanımız, İçişleri bakanımız ile birlikte bilgi vereceğiz” dedi.

Berat Albayrak: Allah'tan rahmet, acılı ailelerine sabır diliyorum

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak ise şu açıklamada bulundu; "Sakarya Hendek'teki havai fişek fabrikasında yaşanan patlama sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, acılı ailelerine sabır diliyorum."