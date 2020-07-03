Fahrettin Koca Sakarya'daki patlamadan acı haberi verdi

SAKARYA'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. Olayda 2 kişi hayatını kaybetti, 73 kişi de yaralandı.

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Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. Olayda 2 kişi hayatını kaybetti, 73 kişi de yaralandı. Patlama sonrası çıkan yangına hava destekli müdahale sürüyor. Fabrikanın deposunda 110 ton patlayıcı olduğu belirtildi.

''2 can kaybımız, 73 yaralımız var''

Patlamaya ilişkin son bilgileri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca verdi. Koca'nın açıklamasına göre patlamada 2 kişi hayatını kaybetti, 73 de yaralandı. Twitter hesabından paylaşım yapan Koca, şunları kaydetti: "Sakarya Hendek’te, şehrin uzağındaki havai fişek fabrikasında bir patlama oldu. Sn. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla süreci yakından takip etmek için birazdan olay yerinde olacağız. 85 ambulans, 2 helikopter ambulans, 11 UMKE ekibimiz olay yerinde. 2 can kaybımız, 73 yaralımız var."