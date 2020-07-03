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HABER /  POLİTİKA

Erdoğan'dan kritik Libya açıklaması! 'Yakın markaj' mesajı

Libya ile ilgili dikkat çeken açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Libya'daki süreci çok daha yakın bir markaj içerisinde sürdürelim istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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İstanbul'da Cuma namazı sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Libya'da mevcut meşru hükümetle aramızdaki çalışmaları çok ciddi ve kararlılık içerisinde sürdürülmesi lazım." diye konuştu.

Katar ziyaretiyle ilgili de konuşan Erdoğan, "şu Kovid-19'dan sonra yurt dışına ilk ziyaretim oldu. Bölge ülkeleri ile olan tüm konuları Sayın Temim ile ele aldık." bilgisini verdi.

"Belli bir plan çerçevesinde..."

Erdoğan'ın konuyla ilgili açıklamaları şöyle: Bu planlamayı biz hafta başı yaptık. Biliyorsunuz bunun ardından önce Deniz Kuvvetleri Komutanımızı bölgeye gönderdik. Belli bir plan çerçevesinde bunu yaparak o planın tahakkukunu orada gerçekleştirelim istedik. Ve onun getireceği bilgilerle de bir heyetle savunma bakanım oraya gidecekti.

'Yakın markaj' mesajı

Dünkü Katar ziyaretimizden sonra da bugün Savunma Bakanı oraya gitmiş durumda ve bu heyetle orada yapacakları çalışmayla inşallah Libya'daki süreci çok daha yakın bir markaj içerisinde sürdürelim istiyoruz. Meşru hükümetle aramızdaki çalışmaları ciddi bir şekilde sürdürülmesi lazım. Yapılan iş budur.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan cuma namazını kılmak üzere Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nde geçti. Burada cuma namazını kılan Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da eşlik etti.

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