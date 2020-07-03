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ABD'li uzmana göre Kovid-19'un yeni mutasyonu hastalığın bulaşıcılığını artırabilir

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) mutasyona uğramış yeni bir türünün, hastalığın daha hızlı yayılmasına yol açabileceği uyarısında bulundu.

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Beyaz Saray Koronavirüsle Mücadele Görev Gücünün de önde gelen üyelerinden biri olan Dr. Fauci, Amerikan Tıp Derneği yayını "The Journal of the American Medical Association" (JAMA) dergisine verdiği mülakatta, ilk olarak İtalya'da görülen yeni tür Kovid-19'un solunum sistemine tesir eden bulaşıcı etkilerinin daha fazla olduğunu belirtti.

Virüs mutasyonu hakkında "The Cell" dergisinde yayımlan araştırmaya atıf yapan Fauci, "Veriler, virüsün, (Kovid-19) daha kolay çoğalabilen, daha yoğun bulaşıcı içeriğe sahip tekil bir mutasyonunun olduğunu gösteriyor. Bu mutasyonda virüs daha kolay çoğalıp aktarılabilir hale geliyor." ifadesini kullandı.

"G614" adlı verilen türün, dünyada görülen en yaygın mutasyon olduğuna, yerel enfeksiyonların en erken ortaya çıktığı yerlerde dahi hakim haline geldiğine dikkati çeken Fauci, "Virüs türünün bir uyum avantajı olduğu anlaşılıyor, bu bulaşıcılığı artıran bir faktör olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Virüsün söz konusu türünün görüldüğü kişilerin üst solunum yollarında daha fazla bulaşıcı içerik tespit edildiğine, bunun kişinin hastalığı bulaştırma ihtimalini artırdığına işaret eden Fauci, türün, hastalığı daha ağır hale getirdiğine dair ise kanıt bulunmadığını kaydetti.

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