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Antalya'da sürücü genç kız kazada ağır yaralandı

İhlas Haber Ajansı

ANTALYA'da kırmızı ışık ihlali yaptığı ileri sürülen kamyonet, Şeymanur Göktaş idaresindeki motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Göktaş ağır yaralanırken kask takmadığı aktarıldı...

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Edinilen bilgiye göre, Tefenni istikametinden Antalya istikametine giden Kazım A. idaresindeki 42 ADM 736 plakalı kamyonet, Korkuteli sanayi kavşağında kırmızı ışık ihlali yaparak, Şeyma Nur Göktaş (21) yönetimindeki 07 RC 582 plakalı motosiklete çarptı.

Kafasında kaskı bulunmuyordu

Kazada kafasında kaskı bulunan motosiklet sürücüsü Şeyma Nur Göktaş ağır yaralandı. Yaralı, olay yerinde sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Korkuteli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Motosiklet sürücüsü Göktaş, ilk tedavisinin ardından Antalya Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kamyonet sürücüsü polis tarafından gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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