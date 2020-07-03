DGS geç başvuru ücreti kaç para ÖSYM başvuru ekranı

ÖSYM tarafından yapılan DGS sınavı geç başvurusu bugün yapılıyor. DGS geç başvuru ücreti 195,00 TL olarak belirlendi. 2 yıllık önlisans programlarından 4 yıllık fakülteye geçmek için girilen DGS sınavı 2020 yılında 9 Ağustos pazar günü yapılacak ve 150 dakika sürecek.

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İki yıllık önlisanstan sonra dört yıllık bir lisans programında eğitimine devam etmek isteyen öğrencilerin katıldığı DGS için geç başvuru işlemleri bugün gerçekleştiriliyor. Adaylar 195 liralık sınav ücretini yatırılmasının ardından başvurularını ÖSYM'nin internet sitesinden yapabilecek.

DGS GEÇ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) geç başvuru işlemi 3 Temmuz 2020 tarihinde yapılıyor. DGS geç başvuru ücreti 195,00 TL olarak belirlendi.

DGS SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM'nin güncellenen sınav takvimine göre 2020 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 9 Ağustos'ta yapılacak.

DGS GEÇ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

DGS’ye başvuru yapacakların ÖSYM’nin osym.gov.tr adresinden ‘Aday İşlemleri Sistemi’ne aday şifresi ve T.C. kimlik numarası kullanarak giriş yapmaları gerekiyor.



– ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı ve/veya eğitim bilgisi bulunmayan adayların, başvurularını başvuru merkezinden yapmaları gerekiyor. DGS kılavuzunda ‘geçerli fotoğraf’ ve ‘geçerli eğitim bilgisi’ şöyle anlatılmıştır;

* Geçerli Fotoğraf: Son 50 ay içerisinde herhangi bir başvuru merkezinden çekilmiş ve ÖSYM tarafından reddedilmemiş fotoğraf, geçerli fotoğraftır.

* Geçerli Eğitim Bilgisi: Eğitim bilgileri, Yükseköğretim Bilgi Sistemi (YÖKSİS) veya ÖSYM arşivi kaynaklı olup bu bilgileri geçerli olanlar.

– Adaylar, başvuru bilgileri sisteme kaydedildikten sonra sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayabilirler.