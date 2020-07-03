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HABER /  POLİTİKA

Erdoğan'dan 'Ayasofya' çıkışı: Kimsenin karışmaya hakkı yok

Ayasofya'nın ibadete açılması tartışmalarına ilişkin çarpıcı açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kimsenin bizim ibadethanelerimize karışmaya hakkı yoktur." diyerek rest çekti.

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Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa camisinin temel atma töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gündeminde, önceki gün Danıştay'da görülen ve kararı 15 gün içinde açıklanacak Ayasofya'nın statüsü vardı.

Erdoğan, Ayasofya'nın ibadete açılması tartışmalarıyla ilgili "Ayasofya'ya konusunda ülkemize yöneltilen ithamlar doğrudan egemenlik haklarımıza saldırı amacı taşımaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

"Kimsenin karışma hakkı yok"

Erdoğan, açıklamasında şunları kaydetti: Biz nasıl başka ülkelerdeki ibadethanelere karışmıyorsak kimsenin de bizim ibadethanelerimize karışma hakkı yoktur. Hali hazırda ülkemizde sayıları 435'i bulan, kilise, sinagog ve havra ibadete açıktır.

"Egemenlik haklarımıza saldırı"

Erdoğan, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı: Balat'taki demir kilise örneğinde olduğu gibi, yeni kiliselere biz destek verdik, devletin cebi hümayunundan bunları yaptık. Böyle bir ülkeyi ibadethaneler üzerinden eleştirmek hakikatlere sırt dönmek demektir.

Ayasofya'ya konusunda ülkemize yöneltilen ithamlar doğrudan egemenlik haklarımıza saldırı amacı taşımaktadır.

Böyle bir ülkeyi ibadethaneler üzerinden eleştirmeye çalışmak hakikatlere sırt dönmek demektir. Ülkemize Ayasofya üzerinden yöneltilen ithamlar doğrudan egemenlik haklarımızı hedef almaktadır. Biz ülkemizde Müslümanların da diğer dinlere mensup olanların da hakkını hukukunu korumaya devam edeceğiz.

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