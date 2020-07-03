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Maskesiz görüntülenen Kadir İnanır: Takmaya fırsatım olmadı yanlış anlaşıldım

Geçtiğimiz gün maskesiz görüntülenen usta oyuncu Kadir İnanır, hayranları tarafından linç edildi. Konu hakkında konuşan İnanır "Maske takmaya fırsatım olmadan fotoğraflarım çekildi, yanlış anlaşıldım" dedi.

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Yeşilçam'ın unutulmaz jönlerinden 71 yaşındaki Kadir İnanır, önceki gün Sarıyer'deki bir alışveriş merkezinde objektiflere takıldı. Yakın dostlarıyla yemek yiyen İnanır, geçtiğimiz günlerde maskesiz görüntülenmesiyle ilgili de konuştu.

"Maske takmadım diye linç edildim"

Sözcü'de yer alan habere göre: Evine gitmek üzere aracını bekleyen İnanır, bu esnada kendisini görüntüleyen basın mensuplarıyla sohbet etmeyi ihmal etmedi. Geçtiğimiz hafta maskesiz yakalandığı için sosyal medyada linç edildiğini ama tedbirlere harfiyen uyduğunu söyleyen İnanır, "Bir restorandan çıkmıştık, maske elimde kapıdan çıkınca takarım diye düşünüyordum, bir baktım gazeteciler patır patır çekiyor. Takmaya fırsatım olmadı, yanlış anlaşıldım" dedi.

"Bizler kurallara uyacağız ki onlarda örnek alsın"

Özellikle göz önünde olan sanatçıların tedbirlere uyma konusunda daha dikkatli olması gerektiğinden bahseden usta oyuncu, "Bizi insanlar takip ediyor, örnek alıyor. Bizler kurallara uyacağız ki onlarda örnek alsın" ifadelerini kullandı.

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