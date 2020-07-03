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HABER /  POLİTİKA

Mustafa Şentop'un adaylık başvurusu TBMM'ye sunuldu

AK Parti Tekirdağ Milletvekili ve mevcut TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un TBMM Başkanlığı'na başvurusu TBMM Genel Sekreterliği'ne sunuldu. 

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AK Parti Grup Başkanvekilleri Mehmet Muş, Bülent Turan, Özlem Zengin ve Cahit Özkan, Mustafa Şentop'un aday gösterilmesine ilişkin dilekçeyi TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu'na teslim etti. 

"Bütün arkadaşların desteğini bekliyorum"

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Hayırlı olsun, artık takdir Türkiye Büyük Millet Meclisimizindir, Genel Kurulundur. Bu konuda bütün arkadaşların desteğini bekliyorum." değerlendirmesi yaptı.

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