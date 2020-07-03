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Malatya'da yük treniyle gelen talihsiz ölüm! Kızı da ağır yaralandı

Anadolu Ajansı

MALATYA'da her şey yük treninin römorke çarpması sonucu meydana geldi... Çarpmanın etkisiyle savrulan römorkun başka bir traktörün üstüne düşmesi sonucu baba öldü, eşi ile kızı yaralandı.

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Yazıhan ilçe merkezinde 02 AJ 123 plakalı traktörün römorkuna raylardan geçtiği sırada yük treni çarptı. 

Çarpmanın etkisiyle savrulan römork, Selahattin Barut (48) idaresindeki 44 LP 645 plakalı traktörün üstüne düştü. Sürücü Barut kaza yerinde hayatını kaybetti, eşi Sıla ile kızı Damla yaralandı.

Kızının hayati tehlikesi bulunuyor

112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan Damla Barut'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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